House of the Dragon, Steve Toussaint contro i razzisti "Felici con un drago volante, ma non con un nero ricco" (Di martedì 23 agosto 2022) L'interprete di House of the dragon Steve Toussaint polemizza con gli spettatori razzisti che non vedono di buon occhio la presenza di un personaggio nero ricco come il suo Lord Corlys Velaryon. La star di House of the dragon, Steve Toussaint, che interpreta Lord Corlys Velaryon alias "The Sea Snake" nella serie, ha criticato gli spettatori del prequel de Il trono di spade che hanno contestato il suo casting accusandoli di razzismo. "Sembra molto difficile da mandar giù per le persone", ha detto Toussaint in un'intervista a Men's Health. "Sono Felici con un drago che vola. Sono Felici con i capelli

