GdS – Casemiro | addio al Real | lacrime di Ancelotti | “Spero Ronaldo resti”

Piange, Casemiro. E scappano lacrime anche dagli occhi di Carlo Ancelotti. Il giocatore è li sul palco montato nel palazzetto del basket di Valdebebas, sta cercando di salutare il club che l'accolse nel gennaio 2013 per farlo giocare nel Castilla in Segunda e col quale ha vinto 18 trofei tra cui 5 Champions e 3 Liga. Carlo è in prima fila, seduto accanto a Florentino Pérez. E la commozione di "Case" gli smuove qualcosa dentro e fa si che un paio di lunghe lacrime si distendano sul suo volto serio.

Il caso Adrien Rabiot è un "danno collaterale" di tanto spreco. Se Casemiro a 30 anni firma per 18 milioni ad annata, la signora Rabiot può chiedere la luna per suo figlio 27enne: non l'ha avuta e non ... Partendo dai 70 milioni iniziali, che potrebbero diventare addirittura 142 in caso di rispetto totale del contratto, che il Manchester United ha versato nelle casse del Real Madrid per strappargli il.