Elezioni politiche, Salvini: "Le sanzioni alla Russia? Se non funzionano, serve una riflessione". Letta: "No a cedimenti". Da Meloni sì al tetto del gas "ma a livello europeo". Conte: "Noi esclusi dal vertice di Rimini perché scomodi al sistema" (Di martedì 23 agosto 2022) Di Maio: «Con il leader leghista confronto quando e dove vuole, anche al Papeete». Berlusconi: «Tassa unica al 2% sull'acquisto della prima casa». Draghi: «L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina»

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - davidallegranti : Volano già stracci nel Terzo Polo. Pizzarotti 'La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finis… - LaVeritaWeb : Varato il decreto per creare un nuovo ufficio per un dirigente di prima fascia e due di seconda. Le assunzioni avve… - MenoStato : RT @OGiannino: Cose da pazzi: ma come c.. avete fatto a candidare questa? - GiusySerina : RT @GiovanniPaglia: Mi candido alle elezioni politiche con Sinistra Italiana- Verdi. Perché non sopporto che ci siano persone che devono de… -

Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Letta: «Basta stage gratuiti, il lavoro si paga» Meloni: «Fare la... Corriere della Sera Elezioni politiche 2022, alla Camera sfida al femminile tra Bakkali e Buonguerrieri. Al Senato scontro Rontini - Balboni Si sono delineati ormai i protagonisti degli scontri diretti in Romagna per le prossime elezioni politiche. I cosiddetti scontri diretti sono quelli che si giocano col sistema .... Nei collegi uninomi ... Meeting di Rimini: il giorno dei leader politici Per il secondo anno consecutivo il Meeting di Rimini ha organizzato un incontro con tutti i più importanti leader politici del momento.