È stato aperto un fascicolo sulle tappe di Viareggio del Jova Beach Party

AGI - Nuove polemiche sulla doppia tappa di Viareggio del Jova Beach Party. La Procura della Repubblica di Lucca ha infatti aperto un fascicolo per indagare sul maxi concerto in programma il 2 e 3 settembre sulla Spiaggia del Muraglione, in Darsena a Viareggio. Il reato ipotizzato sarebbe quello di danno ambientale e, in particolare, "di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". Il fascicolo è stato aperto in seguito ad un esposto presentato nei giorni scorsi da una associazione ambientalista che sostiene che le due date del Jova Beach Party creerebbero danni alla vegetazione che costeggia la spiaggia di Viareggio.

