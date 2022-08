Depositate le liste per le elezioni: tra impresentabili e soliti noti, c’è la vecchia Casta che non molla (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo giorni di tribolazione, si chiude il puzzle delle liste elettorali. Una partita lunga, complessa e in cui non sono mancati, letteralmente in ogni partito, malumori e psicodrammi. Lo sanno bene soprattutto il Partito democratico, tra i primi a ufficializzare l’elenco dei propri candidati, e Forza Italia, uno degli ultimi, che sono senza dubbio le formazioni politiche che hanno incontrato i maggiori problemi. Difficoltà anche per Fratelli d’Italia che pur avendo molte caselle a disposizione, ben più di quelle che servivano per riconfermare i suoi parlamentari uscenti, ha impiegato giorni per sciogliere il nodo delle liste in quanto ha dovuto costruire una classe dirigente affidabile ed esperta. Il Movimento avvisa tutti, l’unica novità sono loro In un panorama tanto stantio, le maggiori novità vengono dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo giorni di tribolazione, si chiude il puzzle delleelettorali. Una partita lunga, complessa e in cui non sono mancati, letteralmente in ogni partito, malumori e psicodrammi. Lo sanno bene soprattutto il Partito democratico, tra i primi a ufficializzare l’elenco dei propri candidati, e Forza Italia, uno degli ultimi, che sono senza dubbio le formazioni politiche che hanno incontrato i maggiori problemi. Difficoltà anche per Fratelli d’Italia che pur avendo molte caselle a disposizione, ben più di quelle che servivano per riconfermare i suoi parlamentari uscenti, ha impiegato giorni per sciogliere il nodo dellein quanto ha dovuto costruire una classe dirigente affidabile ed esperta. Il Movimento avvisa tutti, l’unica novità sono loro In un panorama tanto stantio, le maggiori novità vengono dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che per ...

