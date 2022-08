Come aumentare spazio su iCloud (Di martedì 23 agosto 2022) Le foto e i video girati con l'iPhone o con l'iPad vengono salvati nello spazio cloud riservato da Apple per tutti i suoi clienti. Questo spazio è chiamato iCloud e, nella versione base gratuita, offre solo 5 GB di spazio libero sfruttabili; questa quantità di spazio non è sufficiente per chi fa molte foto o gira video in alta risoluzione, costringendo quindi gli utenti iPhone o iPad a trovare una soluzione valida per aumentare spazio iCloud. Nella guida che segue vi mostreremo Come aumentare lo spazio su iCloud, mostrandovi sia un efficace metodo gratuito (senza spendere nulla) sia i metodi ufficiali per aumentare lo spazio su iCloud ... Leggi su navigaweb (Di martedì 23 agosto 2022) Le foto e i video girati con l'iPhone o con l'iPad vengono salvati nellocloud riservato da Apple per tutti i suoi clienti. Questoè chiamatoe, nella versione base gratuita, offre solo 5 GB dilibero sfruttabili; questa quantità dinon è sufficiente per chi fa molte foto o gira video in alta risoluzione, costringendo quindi gli utenti iPhone o iPad a trovare una soluzione valida per. Nella guida che segue vi mostreremolosu, mostrandovi sia un efficace metodo gratuito (senza spendere nulla) sia i metodi ufficiali perlosu...

LaVeritaWeb : Dopo averci detto per anni che la soluzione di tutti i mali era aumentare la presenza femminile nella società, ora… - ValeCB : @Loredan83532601 @manginobrioches Sarebbe buona cosa ma più complicata di quanto possiamo immaginare. Ecco perché f… - ISantangeletta : @dariodangelo91 @SerenaBellavita Forse chi contestava avrebbe voluto sentire proposte su come aumentare l’attrattiv… - giannisanzo1 : @theMilanZone_ @RafaeLeao7 il giorno dopo il closing la nuova proprietà dovrà intervenire per aumentare il suo inga… - useriosi : @Ale77_Col @86_longo Come fai ad aumentare i diritti tv se non vendi un bel prodotto a chi ti guarda? Gli stadi se… -