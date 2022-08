Arrestato dopo essersi barricato in casa, 80enne in ospedale (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – E’ in stato di arresto per tentato omicidio, piantonato in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche, l’ottantenne che ieri mattina a Bacoli (Napoli) ha sparato e ferito la moglie per poi barricarsi in casa per 12 ore circa; solo intorno alle 22 i carabinieri dell’Aliquota Pronto Intervento (Api) del Comando Provinciale di Napoli hanno fatto irruzione nell’appartamento sfondando la porta di ingresso con l’ariete (un cilindro di ferro con due maniglie); l’80enne, stanco e provato, si è arreso senza creare problemi, ed è stato condotto in ospedale. Solo dopo gli accertamenti sanitari, la Procura di Napoli, deciderà, considerando anche l’età, se metterlo ai domiciliari o disporre il carcere; decisiva per la valutazione del magistrato potrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – E’ in stato di arresto per tentato omicidio, piantonato inper accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche, l’ottantenne che ieri mattina a Bacoli (Napoli) ha sparato e ferito la moglie per poi barricarsi inper 12 ore circa; solo intorno alle 22 i carabinieri dell’Aliquota Pronto Intervento (Api) del Comando Provinciale di Napoli hanno fatto irruzione nell’appartamento sfondando la porta di ingresso con l’ariete (un cilindro di ferro con due maniglie); l’, stanco e provato, si è arreso senza creare problemi, ed è stato condotto in. Sologli accertamenti sanitari, la Procura di Napoli, deciderà, considerando anche l’età, se metterlo ai domiciliari o disporre il carcere; decisiva per la valutazione del magistrato potrebbe ...

