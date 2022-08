Wijnaldum | esclusa operazione immediata per la frattura

(Di lunedì 22 agosto 2022) Nottata a Villa Stuart per Georginio, dopo che gli esami eseguiti nella tarda sera di ieri hanno confermato lacomposta della tibia destra in seguito ad un contrasto di gioco avvenuto nella partitella durante la rifinitura a Trigoria in vista del match con la Cremonese, che si terrà questo tardo pomeriggio. Al calciatore L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

IlGabbiano46 : RT @CalcioFinanza: #Wijnaldum, esclusa operazione immediata dopo la frattura: ecco perchè - CalcioFinanza : #Wijnaldum, esclusa operazione immediata dopo la frattura: ecco perchè - Decocove : #Wijnaldum per ora esclusa l'operazione #AsRoma #LBDV - DoctorDeathStar : RT @VoceGiallorossa: ?? VG - @GWijnaldum, al momento è esclusa l'operazione. Al giocatore verrà applicato il gesso e si valuterà nei prossim… - VoceGiallorossa : ?? VG - @GWijnaldum, al momento è esclusa l'operazione. Al giocatore verrà applicato il gesso e si valuterà nei pros… -

A Georginoverrà ingessato il piede:l'operazione Al calciatore verrà applicato in mattinata il gesso, ma sembrauna operazione immediata a Villa Stuart per due motivi. Il ...... minimo i due - tre mesi che Mou sperava di traguardare condisponibile e non certo con ... secondo quanto reso noto dall'agenzia ANSA , verrà applicato in mattinata il gesso ma sembra...Nottata a Villa Stuart per Georginio Wijnaldum, dopo che gli esami eseguiti nella tarda sera di ieri hanno confermato la frattura composta della tibia destra in seguito ad un contrasto di gioco nella ...Bruttissima tegola per la Roma di Mourinho che sicuramente fino al 2023 dovrà fare a meno del nuovo acquisto Georginio Wijnaldum. L'olandese infatti durante la seduta di ...