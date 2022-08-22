Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2022 ore 09:45 (Di lunedì 22 agosto 2022) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2022 ORE 9:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA Roma FIRENZE DIREZIONE FIRENZE A CAUSA DI LAVORI E CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CODE TRA BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA A CAUSA DI INCIDENTE, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA MENTRE A TERRACINA SU VIA APPIA INCOLONNAMENTI NELEL DUE DIREZIONI TRA PONTALTO E SAN BENEDETTO SITUAZIONE ANALOGA CON CODE A FORMIA SU VIA DOMIZIANA ALTEZZA VIA ALCIDE DE GASPERI DIREZIONE FORMIA DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da ...Leggi su romadailynews
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Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 08 - 2022 ore 08:45VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2022 ORE 7:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...REGIONE AD ECCEZIONE DI CODE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA e RACCORDO DIREZIONE ROMA ... Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews
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