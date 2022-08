Svegliarsi al suono dei campanacci (Di lunedì 22 agosto 2022) Se impostate l’indirizzo “Frazione Jovençan di Vertosan ad Avise” sul navigatore, impazzirà. Vi porterà in tre località distanti dalla nostra meta, che hanno lo stesso nome. Se invece chiedete ai valdostani dove si trova Lo grand Baöu, vi risponderanno “da Saint-Nicolas proseguite finché non finisce la strada asfaltata e oltre, non vi scoraggiate, quando lo troverete sarete arrivati”. Un po’ di strada asfaltata e altrettanta strada sterrata, attraverso pascoli d’alpeggio, prati in fiore, boschi di larice e abeti e qualche cartello indicativo, l’auto ci condurrà al vallone di Vertosan. Adesso è chiaro perché il prozio Pinotto veniva chiamato l’ours de Vertosan. Tuttora i Marcoz si definiscono una famiglia di osti eremiti, seppur accolgano i visitatori a braccia aperte e suggeriscano loro prodotti da assaggiare e luoghi da visitare con occhi luccicanti d’amore per la Valle D’Aosta. Lo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 agosto 2022) Se impostate l’indirizzo “Frazione Jovençan di Vertosan ad Avise” sul navigatore, impazzirà. Vi porterà in tre località distanti dalla nostra meta, che hanno lo stesso nome. Se invece chiedete ai valdostani dove si trova Lo grand Baöu, vi risponderanno “da Saint-Nicolas proseguite finché non finisce la strada asfaltata e oltre, non vi scoraggiate, quando lo troverete sarete arrivati”. Un po’ di strada asfaltata e altrettanta strada sterrata, attraverso pascoli d’alpeggio, prati in fiore, boschi di larice e abeti e qualche cartello indicativo, l’auto ci condurrà al vallone di Vertosan. Adesso è chiaro perché il prozio Pinotto veniva chiamato l’ours de Vertosan. Tuttora i Marcoz si definiscono una famiglia di osti eremiti, seppur accolgano i visitatori a braccia aperte e suggeriscano loro prodotti da assaggiare e luoghi da visitare con occhi luccicanti d’amore per la Valle D’Aosta. Lo ...

