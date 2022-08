ItaliaStartUp_ : Smalling lancia la Roma, Cremonese battuta 1-0 – - LaNotifica : Smalling lancia la Roma, Cremonese battuta 1-0 - vivereitalia : Smalling lancia la Roma, Cremonese battuta 1-0 - messina_oggi : Smalling lancia la Roma, Cremonese battuta 1-0ROMA (ITALPRESS) - La Roma non fallisce l'appuntamento con l'esordio… - ledicoladelsud : Smalling lancia la Roma, Cremonese battuta 1-0 -

A sbloccare il risultato ci pensacol piatto forte della casa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Pellegrini, l'inglese si libera e di testa batte Radu. La Cremonese ci prova con ...Ore 20:54 - 8' Leris pare scatenato: ruba il pallone ad Alex Sandro eil contropiede della ... decide, si fa male Zaniolo Ore 16:15 - L'arbitro Abisso: non dirige la Juventus da 519 ...Perché se in difesa Smalling è stato un’ancora solida ... proprio l’attaccante della Nazionale esce per un problema alla spalla: lanciato a rete da Pellegrini, viene chiuso in scivolata da Lochoshvili ...Più fatica del previsto. La Roma ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato e si lancia sempre più in classifica, la squadra di Mourinho è in grado di lottare per le prime posizioni ...