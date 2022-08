Smagliature in gravidanza | come prevenirle senza farne un dramma

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 22 agosto 2022) Le, durante la, sono un “inconveniente” piuttosto frequente. Abbiamo messo il termine tra virgolette perché avere lenon è un, ma è comprensibile che per qualcuno siano un inestetismo fastidioso che si preferirebbe evitare. In commercio esistono molti prodotti che dichiarano di prevenire o di lenire l’aspetto dellein, ma è davvero possibile fare qualcosa per evitarle o farle sparire, oppure dobbiamo affidarci solo alla fortuna della genetica? In questo articolo cercheremo di capire qualcosa in più sull’argomento. Le cause delleinPrincipalmente le cause dellesono da ricercarsi in tre fattori: genetici, meccanici e ormonali. Per ...