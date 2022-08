Sicilia: fonti M5S, 'scelta correre soli dettata da impresentabili Pd, no sondaggi' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - fonti M5S chiariscono che Giuseppe Conte "non ha mai chiesto né ha mai avuto sondaggi sugli scenari elettorali Siciliani tra le mani: la notizia per cui il M5S correrà da solo in Sicilia per vantaggio elettorale è falsa e costruita ad arte per deviare l'attenzione dalla questione politica che ha maturato la decisione, ovvero la questione dell'impresentabilità di alcune figure proposte dal Pd per la definizione delle liste". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) -M5S chiariscono che Giuseppe Conte "non ha mai chiesto né ha mai avutosugli scenari elettoralini tra le mani: la notizia per cui il M5S correrà da solo inper vantaggio elettorale è falsa e costruita ad arte per deviare l'attenzione dalla questione politica che ha maturato la decisione, ovvero la questione dell'tà di alcune figure proposte dal Pd per la definizione delle liste".

