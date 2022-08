SERIE A SAMPDORIA-JUVENTUS: KOSTIC DAL 1?, DUBBIO GATTI-RUGANI (Di lunedì 22 agosto 2022) Stasera alle ore 20.45 si sfideranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova la SAMPDORIA di mister Giampaolo e la JUVENTUS di Allegri, partita valevole per la seconda giornata di campionato. Blucerchiati in campo per cercare i primi punti in campionato, bianconeri per agganciare Napoli e Inter in testa alla classifica – in attesa anche della partita tra Roma e Cremonese – e superare il Milan, uscito dal Gewiss Stadium con un solo punto dopo le reti di Malinovskyi al 29’ minuto e di Bennacer al 68’ a evitare la prima sconfitta per i rossoneri. Giampaolo in conferenza stampa ha definito la partita difficile ma non impossibile, augurandosi che la propria squadra possa sempre fornire un buon livello di prestazione, al di là degli avversari e chiede ai propri tifosi il sostegno che loro sanno dare nelle grandi partite dove la sua squadra è in grado di dire la ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 22 agosto 2022) Stasera alle ore 20.45 si sfideranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova ladi mister Giampaolo e ladi Allegri, partita valevole per la seconda giornata di campionato. Blucerchiati in campo per cercare i primi punti in campionato, bianconeri per agganciare Napoli e Inter in testa alla classifica – in attesa anche della partita tra Roma e Cremonese – e superare il Milan, uscito dal Gewiss Stadium con un solo punto dopo le reti di Malinovskyi al 29’ minuto e di Bennacer al 68’ a evitare la prima sconfitta per i rossoneri. Giampaolo in conferenza stampa ha definito la partita difficile ma non impossibile, augurandosi che la propria squadra possa sempre fornire un buon livello di prestazione, al di là degli avversari e chiede ai propri tifosi il sostegno che loro sanno dare nelle grandi partite dove la sua squadra è in grado di dire la ...

Paolo_Bargiggia : Scusate, tutto bene? Alleni la @juventusfc, pareggi 0 a 0 con la @sampdoria, orgogliosa e dignitosa ma con un merca… - Gazzetta_it : VAR - Juventus: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Giampaolo e #Allegri per #SampdoriaJuventus - DouniaS16 : @valebertuu Infatti ed ha pure giocato in Serie A , perché non lo buttiamo dentro che poi era solo la sampdoria dio santo - junews24com : Marelli: «Sampdoria-Juve? Ci sono due tocchi di mano sospetti» - -