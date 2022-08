Questa non è l’«Isola de su pisittu» in Sardegna (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 17 agosto 2022 è stata pubblicata su Facebook la foto di un’Isola che riporta la forma del muso di un gatto. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Certe volte la natura è meravigliosa. Isola de su pisittu (gatto), Sardegna. E…. la natura». Si tratta di un’immagine creata digitalmente, che veicola una notizia falsa. Non si tratta di un’Isola sarda. L’immagine è stata pubblicata su Instagram per la prima volta il 4 luglio 2018 da Fabien Barrau, creator digitale francese specializzato nel fotoritocco. La foto è accompagnata da una didascalia satirica, scritta dall’autore, che recita: «Welcome to Cat Island!! Here, cats live free like kings. All abandoned & homeless cats in the world are welcomed, cared for and loved. Of course, dogs are forbidden ... Leggi su facta.news (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 17 agosto 2022 è stata pubblicata su Facebook la foto di un’che riporta la forma del muso di un gatto. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Certe volte la natura è meravigliosa.de su(gatto),. E…. la natura». Si tratta di un’immagine creata digitalmente, che veicola una notizia falsa. Non si tratta di un’sarda. L’immagine è stata pubblicata su Instagram per la prima volta il 4 luglio 2018 da Fabien Barrau, creator digitale francese specializzato nel fotoritocco. La foto è accompagnata da una didascalia satirica, scritta dall’autore, che recita: «Welcome to Cat Island!! Here, cats live free like kings. All abandoned & homeless cats in the world are welcomed, cared for and loved. Of course, dogs are forbidden ...

