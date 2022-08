Ottantenne spara alla moglie e si barrica in casa, carabinieri trattano (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Forse al culmine di una lite, di prima mattina ha preso la pistola che deteneva clandestinamente e ha fatto fuoco verso la moglie. Poi, dopo aver permesso alla donna di farsi accompagnare in ospedale, si è barricato in casa, e in serata era ancora lì, armato, insensibile alle richieste dei carabinieri di uscire. E’ la vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso la cittadina di Bacoli, centro del litorale flegreo alle porte di Napoli. Lo stallo dura da molte ore, con i carabinieri pronti ad intervenire, ma intenti soprattutto a negoziare: l’obiettivo è quello di garantire l’incolumità dell’anziano ed evitare che possa compiere gesti estremi. Dunque, da un lato c’è l’80enne ex lavoratore di una pizzeria, con probabili problemi di natura psichica, che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Forse al culmine di una lite, di prima mattina ha preso la pistola che deteneva clandestinamente e ha fatto fuoco verso la. Poi, dopo aver permessodonna di farsi accompagnare in ospedale, si èto in, e in serata era ancora lì, armato, insensibile alle richieste deidi uscire. E’ la vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso la cittadina di Bacoli, centro del litorale flegreo alle porte di Napoli. Lo stallo dura da molte ore, con ipronti ad intervenire, ma intenti soprattutto a negoziare: l’obiettivo è quello di garantire l’incolumità dell’anziano ed evitare che possa compiere gesti estremi. Dunque, da un lato c’è l’80enne ex lavoratore di una pizzeria, con probabili problemi di natura psichica, che ...

