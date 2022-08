Ora nessuno tocca più Cuadrado: ecco il segreto del colombiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Juan Cuadrado ha saputo mettersi in mostra in questi anni per essere considerato come uno dei migliori esterni della Juve e della Serie A. C’erano state davvero tantissime critiche nei confronti di Juan Cuadrado nella scorsa stagione e soprattutto quando in estate era stato rinnovato il suo contratto, ma in realtà anche nella prima partita contro il Sassuolo ha dimostrato ampiamente di poter essere un giocatore assolutamente adatti ancora per grandi traguardi. LaPresseLa voglia di poter rivedere la Juventus all’inizio di questo campionato era davvero tantissima per tutti i tifosi della Vecchia Signora, per questo motivo anche alcuni grandi campioni che hanno sempre vestito il bianconero erano sotto osservazione. Uno di quelli che doveva convincere tutti gli effetti il grande pubblico era il colombiano Juan Cuadrado, un ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 agosto 2022) Juanha saputo mettersi in mostra in questi anni per essere considerato come uno dei migliori esterni della Juve e della Serie A. C’erano state davvero tantissime critiche nei confronti di Juannella scorsa stagione e soprattutto quando in estate era stato rinnovato il suo contratto, ma in realtà anche nella prima partita contro il Sassuolo ha dimostrato ampiamente di poter essere un giocatore assolutamente adatti ancora per grandi traguardi. LaPresseLa voglia di poter rivedere la Juventus all’inizio di questo campionato era davvero tantissima per tutti i tifosi della Vecchia Signora, per questo motivo anche alcuni grandi campioni che hanno sempre vestito il bianconero erano sotto osservazione. Uno di quelli che doveva convincere tutti gli effetti il grande pubblico era ilJuan, un ...

marattin : È ora di ricapitolare le proposte della coalizione di destra sul fisco. @forza_italia propone una flat tax al 23%,… - AlfredoPedulla : #Simeone e l’ansia da annuncio. Tanto, ora nessuno si può inserire ?? Riepilogando: gli avvocati stanno per liberare… - fabtrenti : @DelTeenager Per ora non posso farne nessuno. - Alozzadipollo : Quando i sinistri pubblicarono il video dell’omicidio di George Floyd nessuno disse nulla . Oggi quando vengono pub… - tinas48 : RT @Moonlightshad1: E infatti fino all'ultimo ha detto che la partecipazione dell'Italia alla guerra in Ucraina è anticostituzionale, ma ne… -