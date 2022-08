Mountain Bike, delusione azzurra agli Europei. Martina Berta salva una top10, Kerschbaumer non pervenuto (Di lunedì 22 agosto 2022) Le aspettative non erano certo altissime, ma le prestazioni degli azzurri e delle azzurre ai Campionati Europei di Mountain Bike 2022 hanno lasciato l’amaro in bocca ad appassionati ed addetti ai lavori. Le ambizioni di medaglia nella gara maschile erano state già drasticamente ridotte dalla mancata partecipazione di Luca Braidot, esploso in maniera forse improvvisa in questa stagione con due vittorie consecutive in Coppa del Mondo. Responsabilità quindi riposte sulle spalle del fratello Daniele, insieme a Gerhard Kerschbaumer ed al giovane Juri Zanotti. Per ”Gerry”, tornato ad essere Campione Italiano, la prova è stata subito da dimenticare. Un percorso poco adatto alle sue caratteristiche e probabilmente una gamba che proprio non girava, l’hanno costretto da subito nelle retrovie, finendo con una ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Le aspettative non erano certo altissime, ma le prestazioni degli azzurri e delle azzurre ai Campionatidi2022 hanno lasciato l’amaro in bocca ad appassionati ed addetti ai lavori. Le ambizioni di meda nella gara maschile erano state già drasticamente ridotte dalla mancata partecipazione di Luca Braidot, esploso in maniera forse improvvisa in questa stagione con due vittorie consecutive in Coppa del Mondo. Responsabilità quindi riposte sulle spalle del fratello Daniele, insieme a Gerharded al giovane Juri Zanotti. Per ”Gerry”, tornato ad essere Campione Italiano, la prova è stata subito da dimenticare. Un percorso poco adatto alle sue caratteristiche e probabilmente una gamba che proprio non girava, l’hanno costretto da subito nelle retrovie, finendo con una ...

