Koulibaly affondato dalla stampa inglese | l’ex Napoli non va oltre il 3 in pagella

GiovaOfficiall : @AlbanoAntonio @RidTheRock Magari non avrà sempre le breaking news (Vlahovic) ma mi sembra che sulle trattative ci… -

Inter News 24

... meno probabilmente personalità, c'è da lottare per riacquistarle quelle qualità che...spagnolo avrebbe accettato da giorni il corteggiamento dei francesi che tuttavia non hanno mai...Il Chelsea non ha maiil colpo, ma non ha ancora preso un esterno destro da alternare a ... Sterling ee non hanno ancora finito, visto che potrebbero spenderne altri 100 per ... Leeds-Chelsea, che incubo per Koulibaly: Blues travolti e il difensore espulso La partita contro il Leeds con tanto di espulsione porta nel baratro Koulibaly: l’ex difensore del Napoli non va oltre il tre in pagella Una partita complicatissima per Koulibaly contro il Chelsea, ch ...Crolla il Chelsea di Thomas Tuchel ad Elland Road: prima il clamoroso errore di Mendy poi l'espulsione di Koulibaly ...