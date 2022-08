Il nuovo progetto di Giorgia Meloni punta a Telecom: la rete unica, però, non sembra così conveniente (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgia Meloni ha una nuova idea per un nuovo programma che potrebbe migliorare la rete, rendendola di un altro tipo. Ma qual è il progetto che dovrebbe vincere? Forse il progetto di Giorgia Meloni ha un fondo di bene – Computermagazine.itSi tratta della rete unica, e a quanto pare è una idea che la candidata premier di destra Giorgia Meloni avrebbe intenzione di attuare. È una versione che potrebbe complicare ancora di più questo scenario, tuttavia parliamo di una nuova strategia molto differente e che è vista come una netta posizione di una visione protezionista e nazionalista, che sembrerebbe essere diversa dagli standard italiani. Ne parla al riguardo anche il ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)ha una nuova idea per unprogramma che potrebbe migliorare la, rendendola di un altro tipo. Ma qual è ilche dovrebbe vincere? Forse ildiha un fondo di bene – Computermagazine.itSi tratta della, e a quanto pare è una idea che la candidata premier di destraavrebbe intenzione di attuare. È una versione che potrebbe complicare ancora di più questo scenario, tuttavia parliamo di una nuova strategia molto differente e che è vista come una netta posizione di una visione protezionista e nazionalista, che sembrerebbe essere diversa dagli standard italiani. Ne parla al riguardo anche il ...

Ettore_Rosato : Si parte! Inizia un vento nuovo per la politica, parte il progetto del #terzopolo, uno spazio centrale e riformista… - VinceFerretti : Una startup israeliana produrrà embrioni umani privi di cervello in grembi meccanici per prelevarne gli organi Ques… - rollingquartzit : [INIZIATIVA][#DIADEM] Nel pomeriggio creerò il gruppo per occuparci del nuovo progetto, aspettando quello però ho… - ECicolano : RT @Ettore_Rosato: Si parte! Inizia un vento nuovo per la politica, parte il progetto del #terzopolo, uno spazio centrale e riformista, alt… - Domenico1oo777 : RT @361_magazine: Lulù Selassié sta lavorando ad un nuovo progetto legato alla sua passione per la scrittura: ecco cosa ha svelato ai fan… -