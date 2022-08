Emis Killa | Riccione come Marsiglia | hai paura a fare una passeggiata E' polemica

RealEmisKilla : EmIs KiLlA sEi FiNitO gne gne gne - Corriere : Emis Killa: «Riccione è la nuova Marsiglia. Dopo le 18 devi avere paura a fare un giro sul lungomare» - LaStampa : Emis Killa: “A Riccione dopo le 18 devi avere paura a fare passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocch… - serialmiller : @RealEmisKilla Avete notato che facce hanno emis killa e i suoi fanz? ?? - infoitcultura : Emis Killa: 'Riccione come Marsiglia, la sera fa paura' -

, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, è nato nel 1989È il tweet con cui(all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, da Vimercate), rapper milanese, parla della città romagnola. In realtà il suo sfogo social era iniziato, veemente e indignato, ...Dopo le polemiche sulla sicurezza a Milano, anche Riccione finisce nell'occhio del ciclone, e sempre per un post sui social: stavolta a puntare il dito non è ...Il rapper milanese, reduce da concerti in Abruzzo e Molise, parla della città romagnola e suggerisce: "Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono". Riccione questa estate è stata al centro di episodi ...