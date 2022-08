Elezioni: Renzi, 'Tremonti con Meloni, ci portò su orlo fallimento' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Vedendo la squadra che sta presentando Giorgia Meloni, sorprende che la candidata favorita di queste Elezioni riparta da chi nel 2011 gestiva le finanze di questo Paese e ci portò sull'orlo del fallimento. Rispetto le idee del professor Tremonti, ma non dimentico quella pagina drammatica per il nostro Paese". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Vedendo la squadra che sta presentando Giorgia, sorprende che la candidata favorita di questeriparta da chi nel 2011 gestiva le finanze di questo Paese e cisull'del. Rispetto le idee del professor, ma non dimentico quella pagina drammatica per il nostro Paese". Così Matteonella enews.

