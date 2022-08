Elezioni 25 settembre: i candidati e i papabili del collegio di Giugliano tra big di partito e uscenti (Di lunedì 22 agosto 2022) Giugliano. Entro stasera alle 20 dovranno essere consegnate le liste per le Elezioni del 25 settembre. Sono le ultime ore frenetiche per i partiti che sono alle prese con un risiko tra Camera e Senato, collegi uninominali e proporzionali. Alcuni, come il Pd e il Movimento 5 stelle, hanno già ufficializzato parte dei candidati. Altri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 agosto 2022). Entro stasera alle 20 dovranno essere consegnate le liste per ledel 25. Sono le ultime ore frenetiche per i partiti che sono alle prese con un risiko tra Camera e Senato, collegi uninominali e proporzionali. Alcuni, come il Pd e il Movimento 5 stelle, hanno già ufficializzato parte dei. Altri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : @TgLa7, #Mentana: 'Noi siamo pronti a ospitare in prima serata venerdì 23 settembre su La7 i leader dei quattro pol… - lucianonobili : Come volevasi dimostrare: ogni giorno un esponente del Pd dice torniamo insieme al M5S. Oggi Conte ricambia ed è pr… - Giorgiolaporta : Alle #ElezioniPolitiche22 chi voterai? Come da tradizione lanciamo dalla nostra piattaforma il #sondaggio elettora… - SemplicementeGL : RT @ProgettoLepanto: ??#DaryaDugina, l'ultimo post sui social contro #Draghi: 'Servo Usa, il 25 settembre votare l'uscita della Nato' Inoltr… - IacobellisT : RT @MarcoRizzoPC: Le elezioni politiche sono fissate per il prossimo 25 settembre. Poco il tempo per la campagna elettorale e molto meno po… -