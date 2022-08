E' nata La Scuola del Calcio, una grande opportunità per entrare nel business del pallone! (Di lunedì 22 agosto 2022) E' nata la Scuola del Calcio (Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) E'ladel(Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,...

zlatanradu : RT @PornoNoblogs: @cuoreinallarme_ La LUISS è nata dalle ceneri di una scuola (università Pro Deo) fondata dai preti per formare quadri ant… - lusciousasnaked : RT @PornoNoblogs: @cuoreinallarme_ La LUISS è nata dalle ceneri di una scuola (università Pro Deo) fondata dai preti per formare quadri ant… - atmmta00 : RT @acffiorentina: ECCO A VOI LA MASCOTTE VIOLA ?? È nata la Mascotte della Fiorentina?? Dopo il sondaggio online di queste settimane ecco… - SaraEurid : RT @PornoNoblogs: @cuoreinallarme_ La LUISS è nata dalle ceneri di una scuola (università Pro Deo) fondata dai preti per formare quadri ant… - sonoViolet : RT @PornoNoblogs: @cuoreinallarme_ La LUISS è nata dalle ceneri di una scuola (università Pro Deo) fondata dai preti per formare quadri ant… -