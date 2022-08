È arrivato il tax day | 168 scadenze fiscali in un solo giorno

(Di lunedì 22 agosto 2022) Irpef, cedolare secca, Ires, Irap, Iva. Ma anche imposte sostitutive, di registro e di bollo. Sono questi alcuni dei 168 versamenti al Fisco che i contribuenti italiani, in particolare le partite Iva, dovranno saldare entro oggi. Dal 2012 il Tax day è previsto il 20 agosto, ma quest’anno è caduto di sabato e la scadenza è stata spostata di due giorni. Oggi è l’ultimoutile per pagare senza maggiorazione gli adempimentiprevisti dal 1 al 20 agosto attraverso il modello F24. Tra lepiù importanti per le Partite Iva ci sono il versamento di saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi e dell’Ires, i versamenti Iva, i contributi Inps e le ritenute Irpef. Coloro Entro oggi si può pagare senza maggiorazione la registrazione dei contratti di locazione, il versamento delle ritenute sui bonifici per banche e ...

In questo momento non è pensabile estendere la flatai milionari. Si parte da chi ha meno'. Poi intervenendo ai microfoni di Rtl, sempre Salvini ha anche parlato del recupero dell'evasione: 'Con ...Ho vidimato quello che èproprio dai territori'. 'Decidono gli italiani, questo è il bello ... C'è un progetto di legge con dati e numeri depositato in Parlamento, la flaxriguarda al ... Matteo Salvini rivela l'ultimo sondaggio: "Dove è arrivato il centrodestra" In tutto andrebbero fatti entro le 24 ore ben 179 adempimenti fiscali: oggi arriva il “tax day” e ci sono quasi 200 scadenze per i contribuenti ...Sulle cifre sbagliano entrambi, ma nella sostanza ha ragione Carlo Calenda. La tassa piatta al 15% promessa dalla Lega comporterebbe enormi risparmi fiscali per i contribuenti più ricchi, perché a reg ...