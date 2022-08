Calcio Napoli | Giuntoli frena o bluffa su Navas | “Siamo distanti”

Leggi su 2anews

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il direttore sportivo deltorna a parlare della possibilità di vedere in azzurro l’estremo difensore del Psg. “La trattativa per Raspadori è stata lunga, alla fine abbiamo trovato la quadra grazie anche al presidente che è stato molto generoso, per una trattativa importante per il. Può dare un’alternativa di modulo per Spalletti,