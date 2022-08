Batterio Listeria nei wurstel dell’Eurospin | ecco i lotti ritirati dal mercato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) È stato trovato ilnei. A dare l’allarme il Ministero della Salute, che ha ordinato il richiamo di un lotto della marca Tobias. Sono state ritirate le confezioni da 150 grammi didi pollo e tacchino al formaggio, con scadenza il 3 settembre 2022, prodotti dall’azienda Agricola Tre Valli, nello stabilimento di piazzale Apollinare Veronesi 1, a San Martino Buon Albergo. Il lotto in discussione è il 1785417, il marchio dello stabilimento, invece, IT 04 M CE. Come riferito dall’ente europeo per la sicurezza alimentare (Efsa),è una famiglia di batteri, composta da dieci specie. LaMonocytogenes, di cui è stata riscontrata la presenza nei, causa la listeriosi, una malattia che si ...