sportli26181512 : Verona, Cioffi: 'Henry come Simeone? Sì, ma solo nei numeri: vi spiego': L'allenatore del Verona Gabriele Cioffi ha… - VrBlueandyellow : Punto che dá morale x cercare di lavorare nonostante il caos societario.Contento x Cioffi dato da troppi(non da me)… - bianchiandrea7 : Mi sono sempre domandato perchè #Cioffi ha lasciato l'Udinese per andare a #Verona. - serieAnews_com : ?? #BolognaVerona, #Cioffi perde anche #Dawidowicz e #Piccoli: le condizioni - CalcioNews24 : Le condizioni dei due giocatori ?? -

Commenta per primo L'allenatore delGabrieleha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Bologna: 'La cosa importante era lasciarsi dietro l'atteggiamento passivo avuto contro il Napoli, abbiamo lavorato tanto e bene in ...BOLOGNA - Grazie ad una rete di Henry, ilpareggia il gol siglato da Arnautovic ad inizio gara. La sfida tra Mihajlovic eè divertente e ricca di emozioni, e si chiude sull'uno ad uno. Il Bologna parte forte, nella ripresa prova ...L'allenatore del Verona Gabriele Cioffi ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Bologna: "La cosa importante era lasciarsi dietro l'atteggiamento passivo avuto contro il Napoli, abbiamo lavorato ...Cioffi ritrova una squadra degna di questo nome, Henry inizia a diventare una certezza. Non tutti, però, sono sufficienti È un Verona che torna a casa con un ottimo pareggio quello visto stasera al Da ...