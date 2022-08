Turchia, Pirlo affonda ancora: il suo Karagumruk battuto in casa del Besiktas per 4-1 (Di domenica 21 agosto 2022) Andrea Pirlo affonda ancora in Turchia. L’ex allenatore della Juventus, e fuoriclasse di centrocampo, perde con il suo Karagumruk anche nella terza giornata della Superlig in casa del Besiktas, nella seconda sfida disputata dal club che lo ha ingaggiato in estate per tentare una nuova avventura. In gol Weghorst e Nkoudou nel primo tempo, Mukela firma il tris nella ripresa, Diagne per il gol della bandiera, nel recupero Rosier per il poker. Contro i bianconeri finisce 4-1 e sono ora otto i gol subiti nelle prime due giornate, con i tifosi che cominciano già a spazientirsi. Sale al secondo posto, invece, la squadra di casa, tra le pretendenti al titolo nel campionato turco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Andreain. L’ex allenatore della Juventus, e fuoriclasse di centrocampo, perde con il suoanche nella terza giornata della Superlig indel, nella seconda sfida disputata dal club che lo ha ingaggiato in estate per tentare una nuova avventura. In gol Weghorst e Nkoudou nel primo tempo, Mukela firma il tris nella ripresa, Diagne per il gol della bandiera, nel recupero Rosier per il poker. Contro i bianconeri finisce 4-1 e sono ora otto i gol subiti nelle prime due giornate, con i tifosi che cominciano già a spazientirsi. Sale al secondo posto, invece, la squadra di, tra le pretendenti al titolo nel campionato turco. SportFace.

LeCopse96 : Vorrei ricordare che l'illuminato con strane manie di protagonismo mise Pirlo ad allenare la Juventus 2 anni fa. Pi… - Kitap_Okurmusun : questa è la Turchia qui il gioco è duro e veloce ciao ciao pirlo #BJKvFKG #FatihKaragümrük - morenoAlmare : Non facile neanche l’inizio di Pirlo in Turchia, e il calendario non lo ha aiutato - giorgioghiffo : RT @ConteAlmaviva: Conte con Juve Nazionale e Chelsea ha avuto Bertelli (poi con Pirlo alla Juve e ora in Turchia); all'Inter Conte si è pr… - n_emi_official : Non è un caso che #Ramsey & Co siano stati presi da #Pirlo & Sarri. La prova è che Pirlo voleva Ramsey in Turchia… -