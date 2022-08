Traffico Roma del 21-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sulla A1Firenze tra Guidonia Montecelio e Ponzanono verso Firenze lavori sulla Cassia bis in colonnatra il raccordo è via della Giustiniana verso Viterbo segnalato in cittàun incidente sulla Cristoforo Colombo altezza incrocio con via Padre Semeria possibili ripercussioni suldi chiuso lo ricordiamo fino a cessate esigenze per un muro pericolante il tratto di via della Lungara tra la salita della Lungara il Lungotevere Gianicolense a via dalle 9:30 di domani lunedì 22 agosto nuovi lavori in via Collatina con transito a senso unico alternato tra viale Giorgio de Chirico e via Guglielmo Sansoni ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram ...