Salvini: "Reintrodurre il servizio militare insegnerebbe un po' di educazione e rispetto ai ragazzi. Sarebbe un anno ben speso" (Di domenica 21 agosto 2022) "Adesso purtroppo qualche genitore se arriva il figliolo a casa con la nota vanno a chiedere conto alla maestra, c'è un po' da insegnare rispetto ed educazione, lo dico in terra di alpini, anche Reintrodurre un anno di servizio militare e servizio civile per i nostri ragazzi un po' di educazione lo Reintrodurrebbe nel nostro paese. E si può fare eh, il servizio militare è solo temporaneamente sospeso, basta sistemare qualche caserma. Penso che Sarebbe un anno ben speso per queste ragazze e questi ragazzi". Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini ...

Parlamenteide : Ore 18:53 - Salvini, reintrodurre leva non è sciocchezza - Francesco_3941 : @Misurelli77 Io invece propongo di reintrodurre la tassa sugli escrementi come ai tempi di Vepasiano. Così credo fi… - Ucrainarussia : ??#Salvini: “Proporrò di reintrodurre il servizio militare per i nostri giovani”. - kalesdaguy : RT @virgo1972_: #Salvini vuole reintrodurre la leva militare, #Berlusconi si vanta di averla tolta... La chiarezza del #CDX - virgo1972_ : #Salvini vuole reintrodurre la leva militare, #Berlusconi si vanta di averla tolta... La chiarezza del #CDX -