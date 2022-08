MotoGP GP Austria 2022, Marini: “Il passo era da podio” (Di domenica 21 agosto 2022) “Sono soddisfatto della gara e del weekend, anche se è stato molto strano per la diversità da sessione a sessione”. Così Luca Marini, pilota della Ducati, ha commentato il suo ottimo quarto posto al Gran Premio d’Austria di MotoGP. “Siamo un team nuovo, ci manca ancora un po’ di esperienza. Ma oggi abbiamo fatto ciò che bisognava fare – ha aggiunto l’azzurro –. La gomma dura era la scelta corretta, il problema sono stati solamente i primi giri. Avevo il passo per lottare per il podio, se solo fossi partito più avanti”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) “Sono soddisfatto della gara e del weekend, anche se è stato molto strano per la diversità da sessione a sessione”. Così Luca, pilota della Ducati, ha commentato il suo ottimo quarto posto al Gran Premio d’di. “Siamo un team nuovo, ci manca ancora un po’ di esperienza. Ma oggi abbiamo fatto ciò che bisognava fare – ha aggiunto l’azzurro –. La gomma dura era la scelta corretta, il problema sono stati solamente i primi giri. Avevo ilper lottare per il, se solo fossi partito più avanti”. SportFace.

