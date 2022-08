Motocross oggi, GP Francia 2022: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming (Di domenica 21 agosto 2022) Quest’oggi a Saint Jean d’Angely (Francia) va in scena il Gran Premio di Charente Maritime 2022, penultimo round stagionale del Mondiale Motocross. In MXGP il titolo è già stato assegnato ufficialmente allo sloveno Tim Gajser, mentre in MX2 è sempre più entusiasmante il testa a testa tra Jago Geerts e Tom Vialle. Il belga della Yamaha è leader della graduatoria generale con 15 punti di vantaggio sul rivale transalpino della KTM, che proverà a sfruttare al meglio il “fattore campo” dell’appuntamento casalingo per accorciare le distanze e restare pienamente in corsa per il Mondiale verso l’ultimo GP in Turchia. Di seguito la programmazione completa in tv e streaming odierna del Gran Premio di Charente Maritime 2022 per il Mondiale ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Quest’a Saint Jean d’Angely () va in scena il Gran Premio di Charente Maritime, penultimo round stagionale del Mondiale. Inil titolo è già stato assegnato ufficialmente allo sloveno Tim Gajser, mentre in MX2 è sempre più entusiasmante il testa a testa tra Jago Geerts e Tom Vialle. Il belga della Yamaha è leader della graduatoria generale con 15 punti di vantaggio sul rivale transalpino della KTM, che proverà a sfruttare al meglio il “fattore campo” dell’appuntamento casalingo per accorciare le distanze e restare pienamente in corsa per il Mondiale verso l’ultimo GP in Turchia. Di seguito lazione completa in tv eodierna del Gran Premio di Charente Maritimeper il Mondiale ...

