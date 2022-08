Montpellier HSC vs Auxerre – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 agosto 2022) IlHSC è stato protagonista di partite frenetiche e ricche di gol, con una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite. Nel frattempo, l’non ha ancora ottenuto tre punti in Ligue 1 in questa stagione, motivo per cui si trova attualmente in zona retrocessione. Il calcio di inizio diHSC vsè previsto domenica 21 agosto alle 15 Anteprima della partitaHSC vs: a che punto sono le due squadreHSC Ilè stato il vero mattatore della Ligue 1 in questa stagione: nelle due partite disputate ha segnato 12 gol in totale. La stagione è iniziata bene per gli uomini di Olivier Dall’Oglio con una vittoria per 3-2 contro il Troyes, anche se sono stati rimontati due volte ...