Mattarella ad Alghero, a messa in altra chiesa di periferia (Di domenica 21 agosto 2022) Proseguono le blindate vacanze ad Alghero per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta trascorrendo un periodo di assoluto relax nella foresteria dell'Aeronautica militare dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Proseguono le blindate vacanze adper il Presidente della Repubblica Sergio, che sta trascorrendo un periodo di assoluto relax nella foresteria dell'Aeronautica militare dove ...

UnioneSarda : #Sardegna - #Alghero, le vacanze “low profile” di #Mattarella: terza uscita pubblica, sempre a messa e sempre in pe… - BMbiero : @RaiNews son Giampiero bittau mio suocero e il principe Karim agha man non lo vedo da sette anni almeno cioè da Alg… - LucianoQuaranta : RT @guardiacostiera: Nella giornata di ieri, la nave #GuardiaCostiera Aringhieri, in sosta ad #Alghero, ha avuto l'onore di ospitare a bord… - Italiavela : RT @guardiacostiera: Nella giornata di ieri, la nave #GuardiaCostiera Aringhieri, in sosta ad #Alghero, ha avuto l'onore di ospitare a bord… - benny_bove : RT @guardiacostiera: Nella giornata di ieri, la nave #GuardiaCostiera Aringhieri, in sosta ad #Alghero, ha avuto l'onore di ospitare a bord… -