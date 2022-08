LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: alle 14.00 la gara, Bastianini e Bagnaia sfidano Quartararo (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 45 minuti esatti prenderà il via il GP d’Austria della MotoGP! RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP MotoGP LA CRONACA DEL WARM-UP 10.04 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 14.00 per la gara della MotoGP! 10.03 La classifica completa del warm-up: 1 20 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.800 5 13 307.6 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.315 4 12 0.515 0.515 311.6 3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.346 8 11 0.546 0.031 311.6 4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.412 8 12 0.612 0.066 311.6 5 42 Alex RINS SPA ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 45 minuti esatti prenderà il via il GP d’della! RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UPLA CRONACA DEL WARM-UP 10.04 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 14.00 per ladella! 10.03 La classifica completa del warm-up: 1 20 FabioFRA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’29.800 5 13 307.6 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.315 4 12 0.515 0.515 311.6 3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.346 8 11 0.546 0.031 311.6 4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.412 8 12 0.612 0.066 311.6 5 42 Alex RINS SPA ...

SkySportMotoGP : ?? Il Diablo c'è: primo tempo nel warm up ???? alle sue spalle Vinales e Martin ?? Gara alle 14 LIVE su Sky Sport MotoG… - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #AustrianGP 2022 in DIRETTA: alle 14.00 la gara, #Bastianini e #Bagnaia sfidano #Quartararo #Rins… - infoitsport : MotoGp Austria oggi: gara live dalle 14. Bastianini in pole - LiveGPit : #MotoGP Scopriamo la griglia di partenza del Gran Premio d'Austria! ???? Collegamento alle 13:45 per il nostro comme… - F1ingenerale_ : A Spielberg si preannuncia spettacolo e potremmo assistere a un Mondiale riaperto definitivamente. Segui con noi la… -