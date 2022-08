LIVE Moto2, GP Austria 2022 in DIRETTA: scatta il warm-up! Vietti prova a rincorrere Ogura e Fernandez (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI warm-UP E GARA DEL GP D’Austria DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 9.23 I piloti sono già impegnati nel primo giro lanciato, a breve andremo a conoscere i primi tempi di riferimento della sessione 9.22 Alla spicciolata sono entrati tutti in azione i protagonisti della classe mediana, ora si inizia a fare sul serio 9.21 Subito tutti i piloti in pista per sfruttare al massimo i soli 10 minuti della sessione mattutina 9.20 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! scatta IL warm-UP DEL GP D’Austria DELLA Moto2!!! 9.19 Ci siamo, pochi istanti e si parte! 17° al momento al Red Bull Ring, appena 20° sul tracciato. 9.17 Per quanto riguarda gli italiani, Celestino Vietti ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-UP E GARA DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 9.23 I piloti sono già impegnati nel primo giro lanciato, a breve andremo a conoscere i primi tempi di riferimento della sessione 9.22 Alla spicciolata sono entrati tutti in azione i protagonisti della classe mediana, ora si inizia a fare sul serio 9.21 Subito tutti i piloti in pista per sfruttare al massimo i soli 10 minuti della sessione mattutina 9.20 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!IL-UP DEL GP D’DELLA!!! 9.19 Ci siamo, pochi istanti e si parte! 17° al momento al Red Bull Ring, appena 20° sul tracciato. 9.17 Per quanto riguarda gli italiani, Celestino...

