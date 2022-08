LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 11.28 Da percorrere 128,3 chilometri, completamente pianeggianti. 11.25 Attesa per la sfida tra Italia e Paesi Bassi, che abbiamo visto e rivisto nelle passate manifestazioni. Il dualismo odierno sarà quello tra Elisa Balsamo e Lorena Wiebes. 11.22 Oggi in programma la prova in linea femminile. 11.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara degli Europei di Ciclismo a Monaco. Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile valida per i Campionati Europei di Ciclismo su ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 11.28 Da percorrere 128,3 chilometri, completamente pianeggianti. 11.25 Attesa per la sfida tra Italia e Paesi Bassi, che abbiamo visto e rivisto nelle passate manifestazioni. Il dualismo odierno sarà quello tra Elisa Balsamo e Lorena Wiebes. 11.22 Oggi in programma la prova in linea. 11.20 Buongiorno e benvenuti alladell’ultima gara deglidia Monaco. Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella prova in lineavalida per i Campionatidisu ...

