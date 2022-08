Kate Middleton, Mila torna a scuola dopo il tumore. Il suo messaggio è meraviglioso (Di domenica 21 agosto 2022) Kate Middleton è riuscita a commuovere tutti con il suo messaggio dedicato a Mila Sneddon, la bambina che ha conquistato il cuore di chiunque abbia conosciuto la sua storia e la sua battaglia contro il tumore; nel 2021, la Duchessa di Cambridge l’aveva incontrata realizzando un grande sogno della piccola, e adesso che le cure sono terminate e Mila è tornata a scuola, Kate le ha dedicato dolci parole. Kate Middleton, il messaggio per la piccola Mila Nel 2021, per il concorso Hold Still: A Portrait of Our Nation, Kate Middleton ha scelto anche lo scatto di Mila, 5 anni, fotografata dalla madre mentre salutava il papà ... Leggi su dilei (Di domenica 21 agosto 2022)è riuscita a commuovere tutti con il suodedicato aSneddon, la bambina che ha conquistato il cuore di chiunque abbia conosciuto la sua storia e la sua battaglia contro il; nel 2021, la Duchessa di Cambridge l’aveva incontrata realizzando un grande sogno della piccola, e adesso che le cure sono terminate eta ale ha dedicato dolci parole., ilper la piccolaNel 2021, per il concorso Hold Still: A Portrait of Our Nation,ha scelto anche lo scatto di, 5 anni, fotografata dalla madre mentre salutava il papà ...

VanityFairIt : Stare più vicini alla Regina, certo, ma non c'è solo questo dietro la decisione dei Cambridge di lasciare Londra e… - VanityFairIt : I dettagli sull'intimità dei royal britannici sono sempre avvolti dal mistero, ma stavolta è trapelato qualcosa di… - VanityFairIt : I dettagli sull'intimità dei royal britannici sono sempre avvolti dal mistero, ma stavolta è trapelato qualcosa di… - infoitcultura : Kate Middleton, 'botta di gelosia'. Il tam tam impazzito su Amelia - Miss_S_Fletcher : RT @VanityFairIt: La piccola Lottie, come la chiamano a casa, è sempre perfettamente educata e sa già come comportarsi in ogni situazione p… -