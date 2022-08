Juve | Allegri | «A Genova sono sempre partite complicate»

(Di domenica 21 agosto 2022) Le parole di Massimilianoin conferenza stampa prima della partita di domani sera contro la Sampdoria (Dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Massimilianoha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro la Sampdoria a Marassi. Di seguito le sue parole. CHE GARA SI ASPETTA – «Per quanto riguarda la partita di domani, troveremo una squadra che ha fatto una grande partita con l’Atalanta. Ha creato occasioni, preso due legni. A, ci saranno momenti in cui bisognerà difendere bene perché loro prenderanno coraggio e saranno spinti dal pubblico. Dovremo essere molto bravi». CONTINUA A SEGUIRE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Rabiot dalla valigia alla possibile maglia da titolare con la Samp: i nodi di Allegri - romeoagresti : #Allegri: “Succede un infortunio alla Juve…Di Maria starà fuori magari una settimana, forse altri 10 giorni, forse… - romeoagresti : #Allegri: “#Rabiot domani gioca. L’ho sempre considerato un giocatore della #Juve, poi è normale che possano emerge… - gionnbernard : Dalle parole di Allegri si è riconducibile solo ad una cosa. Lui, tutti lì dentro, sono convinti che secondo i risu… - TuttoJuve24 : Juventus, Rabiot in lizza per un posto: Allegri può schierarlo titolare #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -

TORINO -in conferenza stampa prima di : "Troveremo una Samp che ha fatto bene con l'Atalanta, ... Infortuni Quando succede allaviene giù tutto . Sembra il giochino con le carte, che se ...Lavuole chiudere per l'olandese, ma le cose si sono un po' complicate anche per le richieste altissime del giocatore in tema di ingaggio. Le parti sono al lavoro,ha bisogno di un altro ...MONACO SU ZAKARIA – Con la mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, la Juve è ora in difficoltà in quanto non può fare l’affondo decisivo per portare a Torino Leandro Paredes, obiettivo ...TORINO - Allegri in conferenza stampa prima di Sampdoria-Juve: "Troveremo una Samp che ha fatto bene con l’Atalanta, creando occasioni e prendendo due legni, oltre al gol. A Genova sono sempre partite ...