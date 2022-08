"Io candidato con FdI? Direi di sì". Tremonti ufficializza la sua presenza con Giorgia Meloni (Di domenica 21 agosto 2022) Alla fine, Giulio Tremonti ha confermato che ci sarà in queste elezioni: sarà schierato al fianco di Giorgia Meloni per comporre la squadra di FdI Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 agosto 2022) Alla fine, Giulioha confermato che ci sarà in queste elezioni: sarà schierato al fianco diper comporre la squadra di

