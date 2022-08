Helsinki e Stoccolma nella NATO | cui prodest?

Leggi su api.follow

(Di domenica 21 agosto 2022) Svezia e Finlandia stanno passando l’estate nell’anticamera dell’Alleanza Atlantica, in attesa dell’ammissione definitiva. Uno alla volta, i Parlamenti degli Stati membri stanno ratificando la loro richiesta, ma i tempi non sono i medesimi per tutti: se l’Italia si è sbrigata a far approvare alle Camere prima delle prossime elezioni, la Turchia e altri Paesi non hanno tanta fretta. Forse ae aaspettano con impazienza, dopo che il loro atteggiamento è cambiato repentinamente dalla tradizionale neutralità alla voglia di entrare in un’alleanza militare che si definisce come “difensiva”. Il punto di svolta, si sa, è stato l’inizio della “operazione speciale” russa in Ucraina, eppure Mosca non ha mai minacciato i suoi vicini scandinavi, non avendone peraltro alcun motivo. È probabile che i loro governi fossero pronti da tempo a questo ...