GIORGIONE-PORDENONE 1-5 | GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

(Di domenica 21 agosto 2022) Amichevole precampionato a Castelfranco Veneto per il, vittorioso contro il1-5 GOL: 21’ pt Visinoni, 31’ Burrai, 32’, 42’ Candellone; 25’ st Piscopo, 32’ Burrai.(4-2-3-1): Antonello (15’ st Piva); Marazzato (1’ st Scevola), Salomone (20’ st G. Rosin), Vecchio (20’ st Rumiz), Minato (30’ st Curumi); Carniato (20’ st C. Rosin), Anile (20’ st Diomande); Dalla Santa Casa (25’ st Dervishi), Visinoni (1’ st Haidara), Basso (30’ st Harouf); Nezha (1’ st Boriero). All. Moscon.(4-3-1-2): Festa (15’ st Martinez); Valietti (27’ st Ajeti), Maset (41’ st La Rosa), Bassoli, Andreoni (33’ st Pirrello); Bottani (15’ st Turchetto), Burrai, Zammarini (23’ st Torrasi); Deli (15’ st Piscopo); Candellone (1’ st Okoro), Magnaghi. All. Di ...