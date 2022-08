Gazzetta – Lecce | Umtiti e Pongracic | colpi da Champions

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 agosto 2022) 2022-08-20 12:51:15 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: A un passo dal Salento due difensori centrali di livello europeo: il croato in arrivo nei prossimi giorni, il francese del Barcellona vicino all’accordo “I marcatori sono una razza in via di estinzione”. L’ha detto in conferenza stampa, dopo essersi guardato intorno per due mesi. Adesso, però, Pantaleo Corvino potrebbe regalare al suouna difesa daLeague. Il responsabile dell’area tecnica dei giallorossi è a un passo dal piazzare duedi esperienza internazionale, che permetterebbero alla squadra di Baroni di fare un netto salto di qualità. Samuele Marin, nell’ultimo anno rispettivamente al Barcellona e al Borussia Dortmund, sono infatti ...