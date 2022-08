Elezioni, Unione Popolare presenta le proprie liste (Di domenica 21 agosto 2022) Unione Popolare ha presentato stamani in Corte di appello a Napoli le proprie liste per le Elezioni del 25 settembre. “La stessa procedura – afferma Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare – sta avvenendo in tutta Italia. È un risultato straordinarioottenuto contro il Sistema che voleva cancellarci. Adesso andiamoci a riprendere la democrazia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022)hato stamani in Corte di appello a Napoli leper ledel 25 settembre. “La stessa procedura – afferma Luigi de Magistris, portavoce di– sta avvenendo in tutta Italia. È un risultato straordinarioottenuto contro il Sistema che voleva cancellarci. Adesso andiamoci a riprendere la democrazia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

