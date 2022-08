Elezioni | ultime ore per chiudere le liste | Tremonti si candida con Fratelli d' Italia | Conte | Governare un domani col Pd? Ci può stare

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - pdnetwork : @CaterinaCerroni, 31 anni, alle ultime elezioni europee è stata la più giovane candidata del PD. Oggi guida i Giova… - VedeleAngela : RT @Corriere: Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - PnkBolkonskij : Ma a questo punto non era meglio un accordo sull’uninominale contro la destra? Elezioni politiche 2022, le ultime n… -

Il Sole 24 ORE

...mio impegno Voglio rispondere alle tante cittadine e ai tanti cittadini che in queste... nata dopo la caduta del Governo Draghi e il mio addio al M5S, non sarò candidato alle prossime...Berlusconi: 'Meloni autorevole per Palazzo Chigi'. Pittella lascia il Pd, Paragone candida il no vax Puzzer nelle Marche. Speranza: 'Meloni e Salvini siano chiari sui vaccini'. Renzi: 'Mai i nostri ... Rush finale sulle liste. Conte: governo con il Pd Ci può stare. Tremonti si candida con FdI Giulio Tremonti, già ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi, correrà con Fratelli d'Italia per le elezioni del 25 settembre. La voce era nell'aria, e l'economista l'ha confermata nel ...NON FATECI PERDERE IL GUSTO DI SEDERCI AL BAR, AL RISTORANTE O PIZZERIA Prezzi alti, in tanti casi non ammissibiliGli esercenti si giustificano parlando sempre di pandemia e di quanto hanno persoSe ...