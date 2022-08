Arsenal | Odegaard tra gol e la fascia da capitano | il retroscena di mercato

surfasport : ?????????????? ARSENAL 3 VITTORIE SU 3: NON ACCADEVA DAL 2004 ?? #Bournemouth vs #Arsenal - 0 a 3 ?? 3 gol e 3 vittorie su 3… - Official_Elio : @barcelvona @Dee_egg @Arsenal Ma poi Odegaard dove intende arrivare - gcozzolino : RT @alessio_morra: Questo #Arsenal ci farà divertire tantissimo, oggi 3-0 al #Bournemouth. Doppietta di #Odegaard e gol di #Saliba, ed è ma… - alessio_morra : Questo #Arsenal ci farà divertire tantissimo, oggi 3-0 al #Bournemouth. Doppietta di #Odegaard e gol di #Saliba, ed… - andreafabris96 : L' ??? #Arsenal schianta 3-0 il ??? #Bournemouth. A segno Martin #Odegaard ???? (2) e William #Saliba ????.… -

La sintesi della vittoria per 3 - 0 dell'sul campo del Bornemouth: doppietta die gol di ......la squadra di Conte e Paratici è stata scavalcata dall', che dopo tre partite è ancora a punteggio pieno e che ha travolto per 3 - 0 in trasferta il Bournemouth con doppietta dinei ...Bournemouth - Arsenal 0-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della terza giornata di Premier League 2022/23.Terza vittoria consecutiva per l'Arsenal, che questo pomeriggio ha battuto per 0-3 il Bournemouth nell'incontro valido per la terza giornata di Premier League. Per i Gunners, unica squadra ...