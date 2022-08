Allerta Alimentare, richiamato un prodotto di una delle catene di supermercati più famose | Il rischio è microbiologico (Di domenica 21 agosto 2022) Ennesimo prodotto ritirato dagli scaffali del supermercato, questa volta per rischio microbiologico. La catena di supermercati coinvolti è una delle più famose. Ecco di cosa stiamo parlando. Allerta Alimentare, ritirato ennesimo prodotto (fonte web)Il Ministero della Salute ha disposto in data 19 agosto 2022 il ritiro di un prodotto da uno dei discount più frequentati in Italia, Eurospin Italia SPA. Il richiamo è apparso direttamente nel portale del Ministero della Salute alla sezione richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Lo stesso Ministero pubblica la documentazione con la quale ha predisposto il ritiro urgente dagli scaffali del supermercato. Il rischio evidenziato dal documento ... Leggi su topicnews (Di domenica 21 agosto 2022) Ennesimoritirato dagli scaffali del supermercato, questa volta per. La catena dicoinvolti è unapiù. Ecco di cosa stiamo parlando., ritirato ennesimo(fonte web)Il Ministero della Salute ha disposto in data 19 agosto 2022 il ritiro di unda uno dei discount più frequentati in Italia, Eurospin Italia SPA. Il richiamo è apparso direttamente nel portale del Ministero della Salute alla sezione richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Lo stesso Ministero pubblica la documentazione con la quale ha predisposto il ritiro urgente dagli scaffali del supermercato. Ilevidenziato dal documento ...

