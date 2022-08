Allegri: “L’Inter non mi ha impressionato. Era già forte e si è rinforzata” (Di domenica 21 agosto 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria dell'Inter contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 21 agosto 2022) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria dell'Inter contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni

infoitsport : JUVE, ALLEGRI: 'L'INTER NON MI HA IMPRESSIONATO' - EFattizzo : Chi nega, o minimizza, il problema infortuni alla @juventusfc, con #Allegri, è in malafede o è stupido. Se si consi… - infoitsport : Allegri: 'L'Inter? L'ho vista ma non mi ha impressionato, era già forte l'anno scorso' - infoitinterno : Allegri sicuro: “L’Inter lo ha fatto quest’estate” - SpazioInter : Allegri sicuro: 'L'Inter lo ha fatto quest'estate' - -