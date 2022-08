“Ad un passo…”: Milan al lavoro, operazione quasi chiusa (Di domenica 21 agosto 2022) Calciomercato Milan, adesso l’operazione che i rossoneri vogliono portare al termine si avvicina alla chiusura: Maldini è al lavoro. Il Milan continua a lavorare sul mercato per regalare a Stefano Pioli innesti importanti per determinate zone del campo da dover rinforzare. Il lavoro di Maldini e Massara procede perciò nella direzione perseguita. Non perdendo mai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 agosto 2022) Calciomercato, adesso l’che i rossoneri vogliono portare al termine si avvicina alla chiusura: Maldini è al. Ilcontinua a lavorare sul mercato per regalare a Stefano Pioli innesti importanti per determinate zone del campo da dover rinforzare. Ildi Maldini e Massara procede perciò nella direzione perseguita. Non perdendo mai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? #Calciomercato #Milan, rinnovo di contratto in arrivo per #Krunic ?? 'A un passo dal prolungare', ecco a quando… - infoitsport : Mercato Milan, grande colpo di Maldini: il rinnovo è a un passo - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – Un passo alla volta. Massimiliano Allegri lo ripete più volte, la Juventus deve pensare solo a… - capannone4 : Sportmediaset che va mentre passo l'aspirapolvere Inter: Dzeko e Correa si vedono titolari potrebbero crearsi degli… - MarcoElliottOUT : @Spina14_acm @Zoroback_023 Forse non hai compreso che è il primo passo per la nuova banter era: 0 soldi + crollo de… -